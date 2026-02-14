A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanza la Liga de Primera 2026 y llega a su tercera fecha, donde este sábado Cobresal recibe la visita de Universidad Católica.

Los cruzados se mantienen en una alta posición de la tabla y llegan con buenos ánimos, tras derrotar por 2-0 a Deportes Concepción.

En otra vereda, Cobresal se presenta tras una última derrota por 1-3 contra Unión La Calera.

Cuándo juega Cobresal vs. UC

El partido de Cobresal contra la Universidad Católica es este sábado, 14 de febrero, a las 20:30 horas.

Para este compromiso los cruzados visitan el Estadio El Cobre de El Salvador.

Dónde ver a Cobresal vs. UC

El partido de Cobresal contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.