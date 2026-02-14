A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming
Los Cruzados visitan el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Liga de Primera.
Avanza la Liga de Primera 2026 y llega a su tercera fecha, donde este sábado Cobresal recibe la visita de Universidad Católica.
Los cruzados se mantienen en una alta posición de la tabla y llegan con buenos ánimos, tras derrotar por 2-0 a Deportes Concepción.
En otra vereda, Cobresal se presenta tras una última derrota por 1-3 contra Unión La Calera.
Cuándo juega Cobresal vs. UC
El partido de Cobresal contra la Universidad Católica es este sábado, 14 de febrero, a las 20:30 horas.
Para este compromiso los cruzados visitan el Estadio El Cobre de El Salvador.
Dónde ver a Cobresal vs. UC
El partido de Cobresal contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
