A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming. Foto referencial

Este viernes Colo Colo vuelve a la acción y recibe a Deportes Iquique por la Liga de Primera, donde los clubes se ponen al día con su partido pendiente por la Fecha 23.

El Cacique busca sumar puntos para recuperar posición en la tabla, mientras que los Dragones Celestes se encuentran en último lugar y necesitan evitar el descenso.

Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Iquique

El partido de Colo Colo vs. Deportes Iquique es este viernes, 26 de septiembre, a las 19:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique

El partido de Colo Colo vs. Deportes Iquique se transmite en el canal TNT Sports Premium , que tiene cobertura especial desde las 18:30 horas.

De forma online, el cruce por la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.