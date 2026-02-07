A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming
Los Albos juegan de local por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.
Avanza la segunda fecha de la Liga de Primera y llega el turno del partido de Colo Colo, que en esta ocasión recibe a Everton.
Los Albos buscan dejar atrás la derrota por 1-3 ante Limache en el debut, mientras que el cuadro de Viña del Mar también lamentó un reciente resultado 0-1 ante Unión La Calera.
Cuándo juega Colo Colo vs. Everton
El partido de Colo Colo contra Everton es este sábado, 7 de feberero, a las 20:30 horas.
El Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Everton
El partido de Colo Colo contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.