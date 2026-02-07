SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Los Albos juegan de local por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Avanza la segunda fecha de la Liga de Primera y llega el turno del partido de Colo Colo, que en esta ocasión recibe a Everton.

    Los Albos buscan dejar atrás la derrota por 1-3 ante Limache en el debut, mientras que el cuadro de Viña del Mar también lamentó un reciente resultado 0-1 ante Unión La Calera.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Everton

    El partido de Colo Colo contra Everton es este sábado, 7 de feberero, a las 20:30 horas.

    El Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Everton

    El partido de Colo Colo contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.

