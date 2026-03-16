A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming
Los Albos reciben a los Acereros este lunes, en el último día de partidos por la sexta fecha de la Liga de Primera.
Este lunes se termina de definir la sexta fecha de la Liga de Primera, donde Colo Colo juega de local y recibe a Huachipato.
Los Albos buscan recuperar posición en los primeros puestos de la tabla, y se presentan tras superar a Audax Italiano por la cuenta mínima en la jornada anterior.
Por su parte, los acereros vienen de caer por 1-3 ante Coquimbo Unido en su último duelo como locales.
Cuándo juega Colo Colo vs. Huachipato
El partido de Colo Colo contra Huachipato es este lunes, 16 de marzo, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato
El partido de Colo Colo contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De manera online, la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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