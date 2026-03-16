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    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming

    Los Albos reciben a los Acereros este lunes, en el último día de partidos por la sexta fecha de la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este lunes se termina de definir la sexta fecha de la Liga de Primera, donde Colo Colo juega de local y recibe a Huachipato.

    Los Albos buscan recuperar posición en los primeros puestos de la tabla, y se presentan tras superar a Audax Italiano por la cuenta mínima en la jornada anterior.

    Por su parte, los acereros vienen de caer por 1-3 ante Coquimbo Unido en su último duelo como locales.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Huachipato

    El partido de Colo Colo contra Huachipato es este lunes, 16 de marzo, a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato

    El partido de Colo Colo contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De manera online, la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Colo ColoHuachipatoColo Colo - HuachipatoColo Colo hoyHorarioDónde verA qué hora juega Colo ColoDónde ver a Colo ColoVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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