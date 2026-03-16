A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes se termina de definir la sexta fecha de la Liga de Primera, donde Colo Colo juega de local y recibe a Huachipato.

Los Albos buscan recuperar posición en los primeros puestos de la tabla, y se presentan tras superar a Audax Italiano por la cuenta mínima en la jornada anterior.

Por su parte, los acereros vienen de caer por 1-3 ante Coquimbo Unido en su último duelo como locales.

Cuándo juega Colo Colo vs. Huachipato

El partido de Colo Colo contra Huachipato es este lunes, 16 de marzo, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato

El partido de Colo Colo contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De manera online, la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.