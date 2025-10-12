A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming
Las Albas consiguieron avanzar a cuartos de final y tienen su próximo desafío este domingo.
Colo Colo continúa su desafío en la Copa Libertadores Femenina y este fin de semana tiene su próximo compromiso deportivo ante Libertad de Paraguay.
Las Albas llegaron a cuartos de final tras liderar el Grupo C y alzarse ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo. Por su parte, su rival quedó en segundo puesto del Grupo D.
Cuándo juega Colo Colo vs. Libertad
El partido de Colo Colo vs. Libertad es este domingo, 12 de octubre, a las 16:00 horas.
Los equipos se miden en el Estadio Florencio Sola de Argentina.
Dónde ver a Colo Colo vs. Libertad
El partido de Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina tiene transmisión confirmada en Chilevisión y el servicio gratuito PlutoTV.
