A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Colo Colo continúa su desafío en la Copa Libertadores Femenina y este fin de semana tiene su próximo compromiso deportivo ante Libertad de Paraguay.

Las Albas llegaron a cuartos de final tras liderar el Grupo C y alzarse ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo. Por su parte, su rival quedó en segundo puesto del Grupo D.

Cuándo juega Colo Colo vs. Libertad

El partido de Colo Colo vs. Libertad es este domingo, 12 de octubre, a las 16:00 horas.

Los equipos se miden en el Estadio Florencio Sola de Argentina.

Dónde ver a Colo Colo vs. Libertad