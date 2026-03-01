A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega el Superclásico número 199 del fútbol chileno, con un nuevo partido que enfrenta a Colo Colo con la Universidad de Chile.

El Cacique recibe a su rival en el marco de la Fecha 5 de la Liga de Primera 2025 y llega en la búsqueda de liderar la tabla de posiciones, tras un último triunfo ante O’Higgins.

Los azules, por su parte, se encuentran alejados de los primeros puestos y se presentan después de empatar a 2 con Deportes Limache en el torneo local.

Cuándo juega Colo Colo vs. Universidad de Chile

El Superclásico de Colo Colo contra Universidad de Chile es este domingo, 1 de marzo, a las 18:00 horas.

Los Albos juegan este partido como locales en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile

El partido de Colo Colo contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.