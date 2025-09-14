A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega un nuevo Superclásico que enfrenta a Colo Colo con la Universidad de Chile, en esta ocasión por la definición del título de la Supercopa.

El partido enfrenta al Cacique, campeón de la Liga de Primera 2024, con los Azules, que alzaron la Copa Chile Coca Cola Sin Azúcar 2024.

Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Universidad de Chile

El Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile es este domingo, 14 de septiembre, a las 15:00 horas.

Los equipos se miden en el Estadio Santa Laura.

Dónde ver el Superclásico

El partido de Colo Colo vs. Universidad de Chile tiene transmisión confirmada por el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el Superclásico se encuentra en el catálogo de TNT Sports de la plataforma HBO Max.