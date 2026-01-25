A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa. Foto referencial de archivo

Este fin de semana es la esperada definición de la Supercopa del fútbol chileno, con un duelo protagonizado por Coquimbo Unido y la Universidad Católica.

El actual campeón de la Liga de Primera llegó a la etapa tras eliminar a Deportes Limache, mientras que los Cruzados, clasificados por el segundo lugar del torneo local, se instalaron tras dejar en el camino a Huachipato.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Universidad Católica

El partido de Coquimbo Unido contra Universidad Católica es este domingo, 25 de enero, a las 19:00 horas.

Los clubes definen el título en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Coquimbo vs. UC

El partido de Coquimbo Unido contra Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la final de la Supercopa se encuentra en la plataforma HBO Max.