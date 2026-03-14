A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado avanza la Fecha 7 de la Liga de Primera, donde Coquimbo Unido recibe como local a la Universidad de Chile.

Los Piratas llegan en buen momento, tras alzarse por 3-1 ante Huachipato en la jornada anterior.

Por su parte, los azules buscan remontar su posición en la tabla y se presentan tras su empate a 1 con Universidad de Concepción, además de lamentar la eliminación de la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. U. de Chile

El partido de Coquimbo Unido contra la Universidad de Chile es este sábado, 14 de marzo, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para este compromiso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. U. de Chile

El partido que enfrenta a Coquimbo Unido con la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los compromisos de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.