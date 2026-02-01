SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Los Cruzados salen a la cancha como visitantes en la primera fecha del campeonato chileno.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera. Foto referencial de archivo ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Este domingo llega el turno del debut de Universidad Católica en la Liga de Primera, que visita a Deportes La Serena.

    Los clubes se miden en un esperado duelo tras finalizar la pretemporada, en el marco de la primera fecha del campeonato chileno.

    Cuándo juega La Serena vs. UC

    El partido de Deportes La Serena contra la Universidad Católica es este domingo, 1 de febrero, a las 18:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio La Portada para este compromiso.

    Dónde ver a La Serena vs. UC

    El partido de Deportes La Serena contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, el cruce por la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Deportes La SerenaLa SerenaUniversidad CatólicaUCLa Serena - U CatólicaLa Serena - UCDeportes La Serena - Universidad CatólicaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Israel retira licencia de actividad de Médicos Sin Fronteras en Gaza

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    “Dejó buenas sensaciones”: Lucas Cepeda despierta positivas evaluaciones tras su debut con el Elche en LaLiga

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla
    Mundo

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas