A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera. Foto referencial de archivo

Este domingo llega el turno del debut de Universidad Católica en la Liga de Primera, que visita a Deportes La Serena.

Los clubes se miden en un esperado duelo tras finalizar la pretemporada, en el marco de la primera fecha del campeonato chileno.

Cuándo juega La Serena vs. UC

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad Católica es este domingo, 1 de febrero, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio La Portada para este compromiso.

Dónde ver a La Serena vs. UC

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce por la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.