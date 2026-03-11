A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo

Este miércoles llega un desafío clave para O’Higgins, que va en búsqueda de clasificar a la Copa Libertadores y para lograrlo necesita alzarse ante Deportes Tolima.

Los Celestes se presentan con ventaja al partido de vuelta por la Fase 3, tras liderar el resultado global con el 1-0 obtenido en el duelo de ida que se jugó en Rancagua.

Cuándo juega Deportes Tolima vs. O’Higgins

El partido de Deportes Tolima contra O’Higgins es este miércoles, 11 de marzo, a las 21:30 horas de Chile.

En esta ocasión los clubes se miden en el Estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.

Dónde ver Deportes Tolima vs. O’Higgins

El partido de Deportes Tolima contra O’Higgins se transmite mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.