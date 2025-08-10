SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

El partido de este domingo es válido por la Fecha 19 de la Liga de Primera.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Este domingo siguen los cruces por la Fecha 19 de la Liga de Primera y llega el turno del partido entre Everton y Colo Colo.

Los viñamarinos se presentan en la jornada tras caer por la cuenta mínima ante Ñublense, mientras que el Cacique llega con un empate a 2 con Huachipato.

Además se trata de un duelo clave para los Albos, que van en busca de los puntos necesarios para subir en la tabla de posiciones y aspirar a las competencias internacionales.

Cuándo juega Everton vs. Colo Colo

El partido de Everton contra Colo Colo es este domingo, 10 de agosto, a las 12:30 horas.

Los locales reciben a los Albos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Everton vs. Colo Colo

El partido de Everton vs. Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium y de forma online en la plataforma HBO Max.

