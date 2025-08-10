A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming
El partido de este domingo es válido por la Fecha 19 de la Liga de Primera.
Este domingo siguen los cruces por la Fecha 19 de la Liga de Primera y llega el turno del partido entre Everton y Colo Colo.
Los viñamarinos se presentan en la jornada tras caer por la cuenta mínima ante Ñublense, mientras que el Cacique llega con un empate a 2 con Huachipato.
Además se trata de un duelo clave para los Albos, que van en busca de los puntos necesarios para subir en la tabla de posiciones y aspirar a las competencias internacionales.
Cuándo juega Everton vs. Colo Colo
El partido de Everton contra Colo Colo es este domingo, 10 de agosto, a las 12:30 horas.
Los locales reciben a los Albos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Dónde ver a Everton vs. Colo Colo
El partido de Everton vs. Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium y de forma online en la plataforma HBO Max.
