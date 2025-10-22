A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Esta semana Flamengo recibe a Racing por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

Con este partido de ida los clubes van por una victoria para avanzar hacia la definición del título, tras derrotar a Estudiantes y Vélez, respectivamente.

El ganador de este cruce deberá medirse en la final contra el vencedor del duelo entre Liga de Quito y Palmeiras.

Cuándo juega Flamengo vs. Racing

El partido de Flamengo contra Racing es este miércoles, 22 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.

Para las semifinales de la Copa Libertadores los clubes se miden en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro.

Dónde ver a Flamengo vs. Racing

El partido de Flamengo contra Racing se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.