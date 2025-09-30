A qué hora y dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League por TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Champions League llega a su segunda fecha, en la que Galatasaray recibe a Liverpool durante este martes.

El cuadro local viene de caer por 1-5 ante Eintracht Frankfurt, mientras que los Reds se impusieron por 3-2 ante Atlético de Madrid.

Cuándo juega Galatasaray vs. Liverpool

El partido de Galatasaray vs. Liverpool es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Nef Stadium de Estambul.

Dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool