A qué hora y dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League por TV y streaming
Los Reds visitan Turquía por la segunda fecha de la cita internacional.
La Champions League llega a su segunda fecha, en la que Galatasaray recibe a Liverpool durante este martes.
El cuadro local viene de caer por 1-5 ante Eintracht Frankfurt, mientras que los Reds se impusieron por 3-2 ante Atlético de Madrid.
Cuándo juega Galatasaray vs. Liverpool
El partido de Galatasaray vs. Liverpool es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Nef Stadium de Estambul.
Dónde ver a Galatasaray vs. Liverpool
El partido de Galatasaray vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
