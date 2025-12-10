A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile. Foto referencial.

Este miércoles se define al ganador de la Copa Chile Coca Cola Sin Azúcar, en un partido que enfrenta a Huachipato y Deportes Limache.

Los clubes se juegan tanto el título como el último cupo a las competencias internacionales de la próxima temporada, la clasificación a la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Cuándo juega Huachipato vs. Deportes Limache

El partido de Huachipato contra Deportes Limache por la Copa Chile es este miércoles, 10 de diciembre, a las 20:00 horas.

Para la definición los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache

El partido de Huachipato contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la final de la Copa Chile se encuentra en la plataforma HBO Max.