A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City
Los clubes se miden por la tercera ronda de la Carabao Cup de Inglaterra.
Este miércoles continúan los cruces de la Carabao Cup, donde el Manchester City visita a Huddersfield Town por la tercera ronda.
Los dirigidos por Pep Guardiola buscan una victoria que les permita avanzar a octavos de final, ante un equipo de la League One, tercera división del sistema inglés.
Cuándo juega Huddersfield vs. Manchester City
El partido de Huddersfield Town contra Manchester City es este miércoles, 24 de septiembre, a las 15:45 horas de Chile.
Los locales reciben al conjunto ciudadano en el Accu Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Huddersfield vs. Manchester City
El partido de Huddersfield vs. Manchester City se transmite exclusivamente de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.