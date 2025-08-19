A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Esta semana se juega el segundo partido de la Universidad de Chile contra Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La esperada revancha llega a favor de los Azules, que lidera el marcador tras el resultado 1-0 obtenido en el duelo de ida disputado en el Estadio Nacional.

Cuándo juega Independiente vs. Universidad de Chile

El partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile es este miércoles, 20 de agosto, a las 20:30 horas.

Para esta revancha el cuadro nacional visita a los trasandinos en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, Argentina.

Dónde ver a Independiente vs. Uniersidad de Chile

Se confirmó la transmisión del partido de Independiente vs. Universidad de Chile en el canal ESPN .

Además, la cobertura de la Copa Sudamericana se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.