A qué hora y dónde ver a Italia vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17.

Este viernes se definen los cuartos de final del Mundial Sub 17, donde Italia se enfrenta a la selección de Burkina Faso.

El cuadro europeo se instaló en la etapa tras dejar en el camino a Uzbekistán, mientras que el conjunto africano hizo lo propio ante Uganda en penales.

Cuándo juega Italia vs. Burkina Faso

El partido de Italia contra Burkina Faso es este viernes, 21 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Italia vs. Burkina Faso

El partido de Italia contra Burkina Faso se transmite en el canal DSports+ de DirecTV:

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.