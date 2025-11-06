A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

Japón y Nueva Caledonia protagonizan uno de los esperados partidos de la segunda fecha del Grupo B, en el Mundial Sub 17.

El cuadro nipón viene de celebrar una victoria contra Marruecos, mientras que su ahora rival tuvo una caída ante Portugal.

Cuándo juega Japón vs. Nueva Caledonia

El partido de Japón contra Nueva Caledonia es este jueves, 6 de noviembre, a las 10:00 horas de Chile.

Dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia

El partido de Japón contra Nueva Caledonia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.