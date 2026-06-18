Katherine Martorell: “El poncho de la ‘derechita cobarde’ no nos queda, RN es valiente y defiende sus ideas”

En medio de las presiones del oficialismo para que Renovación Nacional (RN) se cuadre con la acusación constitucional que el Partido Republicano impulsó en contra del exministro Nicolás Grau, la secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, respalda a su bancada de diputados, que resolvió permitir la libertad de acción en torno al libelo.

Junto con rechazar la etiqueta de la “derechita cobarde”, defiende la actitud de RN durante los primeros cien días de gobierno, que se ha caracterizado por emitir cuestionamientos -de forma pública- por distintas materias. “No hay deslealtad cuando uno busca que a Chile le vaya bien”, sostiene.

En el oficialismo ven que RN se ha transformado en el aliado incómodo del gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes?

Lo que ha hecho RN en el gobierno es dar profesionalismo y oficio a la política. La lealtad significa ser capaz de decir cuando las cosas deben enmendar el rumbo, porque la primera lealtad de cualquier partido político serio es con Chile. Me parece, además, sorpresivo cuando se intenta señalar a RN como el que ha marcado los puntos, cuando fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, el más duro con su gobierno, al apuntar al Segundo Piso.

¿Fue una deslealtad?

Fue plantear una opinión. La política requiere plantear las cosas, es totalmente legítimo. Para mí, en ningún caso hay deslealtad cuando uno busca que a Chile le vaya bien.

¿Cuál diría que es el sello de RN en este gobierno?

Ser un partido serio, que sabe gobernar, que lo hizo dos veces con Sebastián Piñera. Vamos a poner nuestra lealtad y experiencia para que a Chile y al gobierno les vaya bien. Pero siempre tenemos que ser capaces de plantear las situaciones que pueden no estar generando los resultados esperados.

El martes, el Presidente removió a Daniela Castro de la Subsecretaría de la Mujer. Ella protagonizó un gallito con la ministra Judith Marín. ¿A qué respondieron esas diferencias?

Había diferencias en la forma de gestionar el ministerio. Desde RN, respaldamos a nuestra exsubsecretaria. Sabemos que hizo una gran labor y que es una gran servidora pública. Cuando las diferencias en la forma de administrar no permiten la máxima eficacia en el desarrollo de las políticas en favor de las mujeres, lo mejor es buscar una forma de que aquello ocurra.

¿Fue un error de la exsubsecretaria generar conflictos con la ministra? Porque lo que se dice es que buscaba poder.

¿Quién dice?

En el oficialismo. Eso sugieren desde el Partido Cristiano.

Lo que hace el P. Cristiano es defender a su única ministra. Lo entiendo. Pero nosotros sabemos de gestión. Lo que había en la Subsecretaría de la Mujer era trabajo y gestión.

¿Qué tan dura es la derrota para RN? Mantuvieron el cupo, pero el P. Cristiano logró remover a quien quería.

No lo veo como una derrota. Si el P. Cristiano está inspirado en remover personas, no tiene claro cuáles son los objetivos que debe tener un partido político, que es servir al país. Desde RN sabemos que nuestra subsecretaria hizo la gestión muy bien y que, además está dispuesta a ocupar otro cargo o buscar otro camino con tal de que la gestión hacia las mujeres desde el gobierno sea lo mejor posible.

Los roces entre Marín y Castro dieron cuenta de que la alianza oficialista no cuaja. ¿Qué falta para que ocurra?

Somos partidos que tenemos diferencias. Lo importante es cómo vamos ayudando a la gestión del gobierno, más allá de las diferencias, para que a Chile le vaya bien.

¿A través de una coalición?

Son decisiones anticipadas hoy. Llevamos cien días de gobierno...

¿Se hace difícil trabajar en conjunto cuando aún son tratados de “derechita cobarde”?

El poncho de la “derechita cobarde” no nos queda. RN es una derecha valiente, porque sabemos defender nuestras ideas, acordar cuando lo que buscamos es lo mejor para Chile, porque hemos gobernado dos veces, defendemos la institucionalidad y estamos disponibles a tomar decisiones impopulares que son lo mejor para el país. Para eso se necesita valentía.

En los hechos, Chile Vamos acumula dos derrotas en las presidenciales: Sichel y Matthei. Ambos fueron catalogados como “derecha débil” por republicanos. ¿Teme que eso les pase la cuenta en términos electorales en el futuro?

Las personas van tomando sus decisiones y van viendo cuál es la capacidad de gestión, cuáles son los pensamientos y las ideas políticas, y también van cambiando de opinión. Nosotros somos un partido de casi 40 años, que tiene la mayoría de concejales en Chile, 59 alcaldes, 13 diputados, la bancada más grande de senadores. RN representa a muchísimas personas.

Incluso Kast habló de la “derechita cobarde” en el pasado. ¿Espera una autocrítica de él y republicanos por eso?

Yo no espero autocrítica de nadie. La realidad siempre va hablando por sí sola. El poncho no me queda, por tanto, tampoco me sentí atacada por ese concepto.

Pero pareciera que en republicanos no lo ven así. Los diputados aún hacen la distinción entre una derecha valiente y otra cobarde.

Estoy segura de que, mientras vayan aprendiendo, van a ir entendiendo.

Con respecto a la AC contra Nicolás Grau, ¿cómo se toma que republicanos haya corrido con colores propios?

Siguieron al Partido Nacional Libertario. El gobierno ha expresado que esto genera un ambiente incómodo en la tramitación del proyecto de reconstrucción. Es muy importante entender que cuando uno es oficialismo, tiene responsabilidad con los propósitos del gobierno. En ese sentido, debieron haber tenido una mejor coordinación o haber evaluado el impacto que podría generar. Con esto no digo que no corresponda acusar al exministro Grau, sino que el escenario en política siempre debe mirarse completo y que, cuando se es parte de un gobierno con propósitos que cumplir, tus acciones no pueden entorpecer ese propósito.

¿Tiene fundamento jurídico la acusación?

Hay que estar atentos al proceso, para tener una decisión clara una vez que se hayan presentado las pruebas, los antecedentes de los elementos acusatorios contenidos en el libelo.

Si fuera diputada, ¿la aprobaría?

Tomaría una decisión con todos los antecedentes en la mano. Por eso valoro lo que ha hecho RN, que es votar la libertad de acción.