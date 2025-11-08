A qué hora y dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Liga de Primera avanza a su Fecha 27, donde Deportes La Serena recibe a Universidad Católica este sábado.

El cuadro local se presenta con miras a alejarse del descenso.

Por parte del cuadro cruzado, ubicado tras el líder Coquimbo Unido en la tabla de posiciones, buscará mantener su posición en la liga local.

Cuándo juega La Serena vs. Universidad Católica

El partido de La Serena contra Universidad Católica es este sábado, 8 de noviembre, a las 12:30 horas.

Para este compromiso los equipos se miden en el Estadio La Portada.

Dónde ver a La Serena vs. UC

El partido de La Serena contra la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De manera online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.