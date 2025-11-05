A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming
Los clubes se miden en Inglaterra por la cuarta fecha del torneo europeo.
Este miércoles continúa desarrollándose la cuarta fecha de la Champions League, donde el Manchester City recibe a Borussia Dortmund.
El cuadro ciudadano se presenta a la jornada tras un anterior triunfo por 2-0 contra el Villarreal.
Por su parte, los alemanes también celebraron un 4-2 ante Copenhague a finales de octubre.
Cuándo juega Manchester City vs. Borussia Dortmund
El partido de Manchester City contra Borussia Dortmund es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce de la Champions League los equipos juegan en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund
El partido de Manchester City contra Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
