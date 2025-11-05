A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

Este miércoles continúa desarrollándose la cuarta fecha de la Champions League, donde el Manchester City recibe a Borussia Dortmund.

El cuadro ciudadano se presenta a la jornada tras un anterior triunfo por 2-0 contra el Villarreal.

Por su parte, los alemanes también celebraron un 4-2 ante Copenhague a finales de octubre.

Cuándo juega Manchester City vs. Borussia Dortmund

El partido de Manchester City contra Borussia Dortmund es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce de la Champions League los equipos juegan en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund

El partido de Manchester City contra Borussia Dortmund se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.