A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Liverpool por TV y streaming

Este fin de semana llega uno de los esperados cruces del fútbol inglés, donde Manchester City recibe a Liverpool por la Premier League.

Un cruce válido para la Fecha 11 que es fundamental en el progreso de ambos equipos, que están en segundo y tercer lugar de la tabla respectivamente, solo superados por Arsenal en el primer puesto.

Cuándo juega Manchester City vs. Liverpool

El partido del Manchester City contra Liverpool por la Premier League es este domingo, 9 de noviembre, a las 13:30 horas de Chile.

Los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Liverpool

El partido del Manchester City contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.