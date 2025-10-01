A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming
Los italianos reciben al conjunto de Portugal durante este miércoles por la segunda fecha del torneo.
Avanzan los cruces por la segunda fecha de la Champions League y este miércoles corresponde el partido entre Napoli y Sporting de Lisboa.
Los italianos se presentan tras un debut para el olvido con una caída 0-2 ante Manchester City, mientras que el cuadro de Portugal viene de celebrar un 4-1 ante Kairat Almaty.
Cuándo juega Napoli vs. Sporting de Lisboa
El partido de Napoli contra Sporting de Lisboa es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Diego Armando Maradona de Italia.
Dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa
El partido de Napoli vs. Sporting de Lisboa tiene transmisión confirmada en el canal ESPN4 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
