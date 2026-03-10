SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Los españoles visitan a los ingleses por el partido de ida de octavos de final.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

    Este martes comienzan los octavos de final de la Champions League y el Newcastle United tiene el desafío de recibir a Barcelona por su cruce de ida.

    Los ingleses consiguieron instalarse en la etapa tras alzarse en playoffs, mientras que los españoles tuvieron clasificación directa tras la fase de liga.

    Cuándo juega Newcastle vs. Barcelona

    El partido de Newcastle United contra Barcelona es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Newcastle vs. Barcelona

    El partido de Newcastle United contra Barcelona se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueNewcastleNewcastle UnitedBarcelonaNewcastle - BarcelonaChampions League hoyDónde verHorarioQuién transmiteVer en vivoVer onlineVer en streaming

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sinaka debuta en Gran Arena Monticello

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    2.
    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública
    Chile

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector
    Negocios

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos
    El Deportivo

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Los números condenaron a Paqui: las cifras y récords negativos que sellaron la salida de Francisco Meneghini de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril
    Cultura y entretención

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril

    “Para quedar como handroll”: Piare con P llega a Gran Arena Monticello tras triunfar en Viña

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo