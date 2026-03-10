A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League
Los españoles visitan a los ingleses por el partido de ida de octavos de final.
Este martes comienzan los octavos de final de la Champions League y el Newcastle United tiene el desafío de recibir a Barcelona por su cruce de ida.
Los ingleses consiguieron instalarse en la etapa tras alzarse en playoffs, mientras que los españoles tuvieron clasificación directa tras la fase de liga.
Cuándo juega Newcastle vs. Barcelona
El partido de Newcastle United contra Barcelona es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Newcastle vs. Barcelona
El partido de Newcastle United contra Barcelona se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
