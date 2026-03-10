A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Este martes comienzan los octavos de final de la Champions League y el Newcastle United tiene el desafío de recibir a Barcelona por su cruce de ida.

Los ingleses consiguieron instalarse en la etapa tras alzarse en playoffs, mientras que los españoles tuvieron clasificación directa tras la fase de liga.

Cuándo juega Newcastle vs. Barcelona

El partido de Newcastle United contra Barcelona es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Newcastle vs. Barcelona

El partido de Newcastle United contra Barcelona se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.