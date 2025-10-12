A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Noruega se enfrenta a Francia en el último partido de este domingo por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

El cuadro noruego se instaló en la etapa tras alzarse ante Paraguay, mientras que los franceses eliminaron a Japón en su último partido.

Cuándo juega Noruega vs. Francia

El partido de Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20 es este domingo, 12 de octubre, a las 20:00 horas.

Para el duelo de cuartos de final, las selecciones se trasladan al Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Noruega vs. Francia

El partido de Noruega contra Francia se transmite en Chilevisión y mediante DSports de DirecTV.

De forma online, la cobertura se encuentra en la señal chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.