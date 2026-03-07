SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Los locales reciben a los cruzados en medio de su lucha por mantenerse en la Copa Libertadores.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Este sábado, O’Higgins recibe a Universidad Católica, en el último partido del día por la Fecha 6 de la Liga de Primera.

    Los locales vienen de caer por 2-4 ante Palestino en la jornada anterior, sin embargo, celebraron una victoria ante Deportes Tolima en el marco de la Copa Libertadores.

    Los cruzados, por su parte, vienen de alzarse por 2-1 ante Ñublense.

    Cuándo juega O’Higgins vs. UC

    El partido de O’Higgins contra Universidad Católica es este sábado, 7 de marzo, a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

    Dónde ver a O’Higgins vs. UC

    El partido de O’Higgins contra Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.

