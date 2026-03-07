A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado, O’Higgins recibe a Universidad Católica, en el último partido del día por la Fecha 6 de la Liga de Primera.

Los locales vienen de caer por 2-4 ante Palestino en la jornada anterior, sin embargo, celebraron una victoria ante Deportes Tolima en el marco de la Copa Libertadores.

Los cruzados, por su parte, vienen de alzarse por 2-1 ante Ñublense.

Cuándo juega O’Higgins vs. UC

El partido de O’Higgins contra Universidad Católica es este sábado, 7 de marzo, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a O’Higgins vs. UC

El partido de O’Higgins contra Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.