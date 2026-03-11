A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League. Foto referencial de archivo psg.fr

El Paris Saint-Germain recibe este miércoles a Chelsea, en la segunda jornada de partidos programados por la ida de octavos de final de la Champions League.

Los franceses juegan de local tras imponerse en los playoffs, mientras que el cuadro de la Premier League tuvo clasificación directa.

Cuándo juega PSG vs. Chelsea

El partido del PSG contra Chelsea es este miércoles, 11 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia para este compromiso.

Dónde ver a PSG vs. Chelsea

El partido del PSG contra Chelsea se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.