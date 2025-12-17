A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental
Los franceses esperan el desafío del cuadro de Erick Pulgar para la definición del título.
Flamengo llegó a la última instancia de la Copa Intercontinental y este miércoles juega la final contra el Paris Saint-Germain.
El cuadro de Erick Pulgar se instaló en la etapa tras derrotar a Cruz Azul y posteriormente a Pyramids de Egipto, lo que les permitió alcanzar al actual campeón de la Champions League.
Cuándo juega PSG vs. Flamengo
El partido del PSG contra Flamengo por la final de la Copa Intercontinental es este miércoles, 17 de diciembre, a las 14:00 horas de Chile.
Los clubes definen el título en el Estadio Ahmed bin Ali de Qatar.
Dónde ver a PSG vs. Flamengo
El partido del PSG contra Flamengo se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, la final de la Copa Intercontinental se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesCobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.