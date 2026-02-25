A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League
Este miércoles se define al equipo que se instala en los octavos de final de la máxima cita europea.
Este miércoles se terminan de definir los playoffs de la Champions League y uno de los últimos partidos programados corresponde al duelo de vuelta entre Real Madrid y Benfica.
En esta ocasión los españoles juegan de local y llegan con la ventaja del resultado 1-0 obtenido en el cruce de ida de la semana pasada, en el marco de la lucha por avanzar a los octavos de final.
Cuándo juega Real Madrid vs. Benfica
El partido del Real Madrid contra Benfica es este miércoles, 25 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Santiago Bernabéu.
Dónde ver a Real Madrid vs. Benfica
El partido del Real Madrid contra Benfica se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.