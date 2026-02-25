A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Helios de la Rubia

Este miércoles se terminan de definir los playoffs de la Champions League y uno de los últimos partidos programados corresponde al duelo de vuelta entre Real Madrid y Benfica.

En esta ocasión los españoles juegan de local y llegan con la ventaja del resultado 1-0 obtenido en el cruce de ida de la semana pasada, en el marco de la lucha por avanzar a los octavos de final.

Cuándo juega Real Madrid vs. Benfica

El partido del Real Madrid contra Benfica es este miércoles, 25 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver a Real Madrid vs. Benfica

El partido del Real Madrid contra Benfica se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.