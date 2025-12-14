VOTA INFORMADO por $1100
    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    El equipo de Sánchez y Suazo juega de local en la Fecha 16 de LaLiga.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un nuevo desafío durante este fin de semana, donde reciben a Oviedo por la Fecha 16 de LaLiga.

    Los locales vienen de empatar a 1 con Valencia en la jornada anterior del torneo local, mientras que su rival igualó sin goles anteriormente con Mallorca.

    Cuándo juega Sevilla vs. Real Oviedo

    El partido de Sevilla contra Real Oviedo es este domingo, 14 de diciembre, a las 10:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España para este compromiso.

    Dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo

    El partido de Sevilla contra Real Oviedo se transmite en el canal ESPN2.

    De forma online, el partido de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+.

