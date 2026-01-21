A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles avanza la Fecha 7 de la Champions League, donde Slavia Praga recibe a Barcelona.

Los locales vienen de caer por 0-3 contra Tottenham en la jornada anterior, misma instancia en la que los españoles se alzaron por 2-1 a Eintracht Frankfurt.

Cuándo juega Slavia Praga vs. Barcelona

El partido de Slavia Praga contra Barcelona es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Fortuna Arena de República Checa.

Dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona

El partido de Slavia Praga contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.