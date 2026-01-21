A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming
Los españoles visitan República Checa este miércoles por la Champions League.
Este miércoles avanza la Fecha 7 de la Champions League, donde Slavia Praga recibe a Barcelona.
Los locales vienen de caer por 0-3 contra Tottenham en la jornada anterior, misma instancia en la que los españoles se alzaron por 2-1 a Eintracht Frankfurt.
Cuándo juega Slavia Praga vs. Barcelona
El partido de Slavia Praga contra Barcelona es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Fortuna Arena de República Checa.
Dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona
El partido de Slavia Praga contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
