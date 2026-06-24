A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los partidos por la Copa Chile, donde Unión La Calera recibe la visita de Universidad de Chile.

Los clubes se enfrentan por cuarta vez este año y en esta ocasión el duelo es válido para la Fecha 1 de la competencia, tras sus anteriores enfrentamientos, uno por la Liga de Primera y dos por la Copa de la Liga.

Cuándo juega U La Calera vs. U de Chile

El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile es este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán.

Dónde ver a U La Calera vs. U de Chile

El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile se transmite en TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.