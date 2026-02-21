A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
Los cruzados juegan de local por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.
Este sábado, la Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, en un duelo válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.
Los cruzados vienen de caer por 2-3 ante Cobresal, mientras que los piratas se alzaron por la cuenta mínima ante Deportes La Serena.
Cuándo juega UC vs. Coquimbo Unido
El partido de la Universidad Católica contra Coquimbo Unido es este sábado, 21 de febrero, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Claro Arena para este compromiso.
Dónde ver a la UC vs. Coquimbo
El partido de la Universidad Católica contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports Premuim.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.
