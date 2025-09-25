A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming. Foto de archivo

Universidad de Chile continúa con su desafío para avanzar en la Copa Sudamericana y recibe a Alianza Lima por el partido de vuelta de cuartos de final.

Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones luego de empatar sin goles en el cruce de ida de la semana pasada, por lo que este jueves se define el paso a semifinales.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El partido de Universidad de Chile vs. Alianza Lima es este jueves, 25 de septiembre, a las 21:30 horas.

Según indicó el fallo de la Conmebol, la escuadra nacional debe jugar el cruce contra los peruanos a puertas cerradas.

Para este encuentro, los Azules reciben a su visitante en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Dónde ver a U. de Chile vs. Alianza Lima

El partido de Universidad de Chile vs. Alianza Lima se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el duelo por la Copa Sudamericana se encuentra en la plataforma DGO.