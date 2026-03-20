A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga. Foto referencial de archivo

Este viernes se encuentra programado un nuevo desafío entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, partido que abre la acción por la Copa de la Liga 2026.

Se trata de un nuevo torneo que se desarrollará en los próximos días, el que además coincide con el receso de la Liga de Primera por la fecha FIFA de marzo, que traerá dos amistosos para la Selección Chilena.

Así, los azules recibirán a su rival en el primero de ocho partidos por la primera fecha, donde los clubes son parte del Grupo D, que completan Audax Italiano y Unión La Calera.

La importancia de la competencia es que premia con la clasificación a la Supercopa de Chile y a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, además de otorgar el codiciado trofeo.

Cuándo juega U. de Chile vs. La Serena

El partido de Universidad de Chile contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga es este viernes, 20 de marzo, a las 18:00 horas.

La primera ronda reúne a los clubes en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a U. de Chile vs. La Serena

El partido de la Universidad de Chile contra Deportes La Serena se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.