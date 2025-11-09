A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo continúan desarrollándose los cruces por la Fecha 27 de la Liga de Primera, donde Universidad de Chile se mide con Deportes Limache.

Los azules llegan a la jornada tras ponerse al día con el campeonato chileno, donde consiguieron una victoria ante Everton.

Por su parte, el cuadro tomatero viene de caer ante Palestino y buscará alejarse de las últimas posiciones de la tabla.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Limache

El partido de Universidad de Chile contra Limache es este domingo, 9 de noviembre, a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Santa Laura.

Dónde ver a Universidad de Chile vs. Limache

El partido de la U de Chile contra Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.