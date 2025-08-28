A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. Foto referencial: es.uefa.com

Durante hoy se desarrollará el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League, donde los 36 equipos participantes conocerán a sus próximos rivales para el torneo europeo.

La etapa considerará 144 partidos, distribuidos en ocho fechas con 18 cruces por jornada, desde septiembre de 2025 a enero de 2026.

Cada club enfrentará a ocho rivales, jugando cuatro duelos como local y otros cuatro como visitante.

Estos son los equipos participantes en el sorteo, ordenados por bombo, según comunicó la UEFA:

Bombo 1

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid C.F. (ESP)

Manchester City (ENG)

FC Bayern München (GER)

Liverpool FC (ENG)

FC Internazionale Milano (ITA)

Chelsea FC (ENG)

Borussia Dortmund (GER)

FC Barcelona (ESP)

Bombo 2

Arsenal FC (ENG)

Bayer 04 Leverkusen (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

SL Benfica (POR)

Atalanta BC (ITA)

Villarreal CF (ESP)

Juventus (ITA)

Eintracht Frankfurt (GER)

Club Brugge KV (BEL)

Bombo 3

Tottenham Hotspur (ENG)

PSV Eindhoven (NED)

AFC Ajax (NED)

SSC Napoli (ITA)

Sporting Clube de Portugal (POR)

Olympiacos FC (GRE)

SK Slavia Praha (CZE)

FK Bodø/Glimt (NOR)

Olympique de Marseille (FRA)

Bombo 4

F.C. Copenhagen (DEN)

AS Monaco (FRA)

Galatasaray A.Ş. (TUR)

R. Union Saint-Gilloise (BEL)

Qarabağ FK (AZE)

Athletic Club (ESP)

Newcastle United FC (ENG)

Pafos FC (CYP)

FC Kairat Almaty (KAZ)

A qué hora es el sorteo de la Champions League y dónde ver en vivo

El sorteo de la Fase de Liga de la Champions League es este jueves, 28 de agosto, a las 12:00 horas de Chile.

Dicho evento tendrá lugar en el Grimaldi Forum de Mónaco y se confirmó la transmisión oficial para nuestro país mediante la plataforma Disney+, en su Plan Premium de $14.190 al mes.