A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Este jueves se define la ronda de clasificación de los 36 equipos participantes.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. Foto referencial: es.uefa.com

Durante hoy se desarrollará el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League, donde los 36 equipos participantes conocerán a sus próximos rivales para el torneo europeo.

La etapa considerará 144 partidos, distribuidos en ocho fechas con 18 cruces por jornada, desde septiembre de 2025 a enero de 2026.

Cada club enfrentará a ocho rivales, jugando cuatro duelos como local y otros cuatro como visitante.

Estos son los equipos participantes en el sorteo, ordenados por bombo, según comunicó la UEFA:

Bombo 1

  • Paris Saint-Germain (FRA)
  • Real Madrid C.F. (ESP)
  • Manchester City (ENG)
  • FC Bayern München (GER)
  • Liverpool FC (ENG)
  • FC Internazionale Milano (ITA)
  • Chelsea FC (ENG)
  • Borussia Dortmund (GER)
  • FC Barcelona (ESP)

Bombo 2

  • Arsenal FC (ENG)
  • Bayer 04 Leverkusen (GER)
  • Atlético de Madrid (ESP)
  • SL Benfica (POR)
  • Atalanta BC (ITA)
  • Villarreal CF (ESP)
  • Juventus (ITA)
  • Eintracht Frankfurt (GER)
  • Club Brugge KV (BEL)

Bombo 3

  • Tottenham Hotspur (ENG)
  • PSV Eindhoven (NED)
  • AFC Ajax (NED)
  • SSC Napoli (ITA)
  • Sporting Clube de Portugal (POR)
  • Olympiacos FC (GRE)
  • SK Slavia Praha (CZE)
  • FK Bodø/Glimt (NOR)
  • Olympique de Marseille (FRA)

Bombo 4

  • F.C. Copenhagen (DEN)
  • AS Monaco (FRA)
  • Galatasaray A.Ş. (TUR)
  • R. Union Saint-Gilloise (BEL)
  • Qarabağ FK (AZE)
  • Athletic Club (ESP)
  • Newcastle United FC (ENG)
  • Pafos FC (CYP)
  • FC Kairat Almaty (KAZ)

A qué hora es el sorteo de la Champions League y dónde ver en vivo

El sorteo de la Fase de Liga de la Champions League es este jueves, 28 de agosto, a las 12:00 horas de Chile.

Dicho evento tendrá lugar en el Grimaldi Forum de Mónaco y se confirmó la transmisión oficial para nuestro país mediante la plataforma Disney+, en su Plan Premium de $14.190 al mes.

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. Foto referencial de archivo
