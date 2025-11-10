A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes. Foto referencial de archivo

Nos encontramos en la semana de las elecciones presidenciales y para este lunes se encuentra programado el último debate televisado, previo al proceso del domingo 16 de noviembre.

Una instancia organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), en donde están invitados los ocho candidatos a La Moneda inscritos y aceptados por el Servicio Electoral (Servel).

En esta oportunidad, la ciudadanía podrá escuchar las propuestas y planteamientos de Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

A qué hora es el debate presidencial

El debate presidencial Anatel se realiza este lunes, 10 de noviembre, a las 21:00 horas .

El evento se desarrollará de forma presencial desde los estudios de Televisión Nacional de Chile y tendrá transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel.

Por lo tanto, el debate se podrá sintonizar desde TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+, además de Radio Infinita, Tele13 Radio y Radio 13C.

La cobertura del evento también se encontrará en los sitios web, canales de Youtube y redes sociales de cada señal, junto a las aplicaciones de streaming TVN Play, MegaGo, MiCHV y 13Go.

Para este diálogo se contará con la conducción y preguntas por parte de un equipo de periodistas conformado por Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).

Desde Anatel también se confirmó la realización de un debate presidencial para la segunda vuelta, programado para el 9 de diciembre en horario estelar, donde estarán invitadas las dos candidaturas que participen en la eventual etapa.