A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

A qué hora y dónde ver la final de Djokovic vs. Alcaraz por el Australian Open 2026. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se define la final de la categoría masculina del Australian Open 2026, con el enfrentamiento de Carlos Alcaraz (1°) contra Novak Djokovic (4°).

El español se instaló en la etapa tras alzarse en la primera semifinal ante Alexander Zverev (3°).

Por su parte, el serbio hizo lo propio en el segundo duelo de dicha etapa, donde se impuso ante Jannik Sinner (2°).

Cuándo juega Alcaraz vs. Djokovic

La final de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic es este domingo, 1 de febrero, a las 05:30 horas de la mañana en Chile.

Dónde ver a Alcaraz vs. Djokovic

La final del Australian Open 2026 de Alcaraz contra Djokovic se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.