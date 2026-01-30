A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026
Las deportistas definen el título este fin de semana tras superar las semifinales.
Ya se encuentra programada la final femenina del Australian Open 2026, que estará a cargo de Aryna Sabalenka (1ª en el ranking femenino) contra Elena Rybakina (5ª).
La bielorrusa se impuso en la etapa tras dejar en el camino a Elina Svitolina, mientras que la kazaja hizo lo propio ante Jessica Pegula en semifinales.
Así, las deportistas sumarán un nuevo episodio a su rivalidad, marcada por definiciones de títulos entre ambas.
Cuándo juega Sabalenka vs. Rybakina
La final de Aryna Sabalenka contra Elena Rybakina es este sábado, 31 de enero, a las 05:30 horas de la mañana en Chile.
Dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina
La final del Australian Open 2026 de Sabalenka contra Rybakina se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.