A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra programada la final femenina del Australian Open 2026, que estará a cargo de Aryna Sabalenka (1ª en el ranking femenino) contra Elena Rybakina (5ª).

La bielorrusa se impuso en la etapa tras dejar en el camino a Elina Svitolina, mientras que la kazaja hizo lo propio ante Jessica Pegula en semifinales.

Así, las deportistas sumarán un nuevo episodio a su rivalidad, marcada por definiciones de títulos entre ambas.

Cuándo juega Sabalenka vs. Rybakina

La final de Aryna Sabalenka contra Elena Rybakina es este sábado, 31 de enero, a las 05:30 horas de la mañana en Chile.

Dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina

La final del Australian Open 2026 de Sabalenka contra Rybakina se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.