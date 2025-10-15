A qué hora y dónde ver la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming
Los equipos sudamericanos juegan el pase a la gran final del torneo de categoría juvenil.
Argentina y Colombia protagonizan el duelo sudamericano por las semifinales del Mundial Sub 20.
El conjunto trasandino se instaló entre los cuatro mejores tras vencer a México, mientras que los cafeteros hicieron lo propio ante España.
Tras este partido, el vencedor deberá medirse contra el finalista que determine el cruce entre Marruecos y Francia.
Cuándo juega Argentina vs. Colombia
El partido de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 es este miércoles, 15 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Argentina vs. Colombia
El partido de Argentina vs. Colombia se transmite en el canal Chilevisión, que tiene programación especial desde las 18:00 horas, y también en DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la señal en vivo de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.
