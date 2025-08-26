Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos de hasta $680 mil. Foto referencial

Se acercan las Fiestas Patrias y con la fecha también se activan una serie de preparativos, para los cuáles hay disponibles varias ofertas laborales para septiembre.

Así lo anunció la empresa de servicios transitorios SOS Group, que abrió 400 vacantes para puestos de la industria de alimento y logística, con sueldos desde $630.000 líquido mensual.

Cómo postular a las ofertas laborales de Fiestas Patrias

El proceso de postulaciones a las ofertas de trabajo mencionadas se realiza mediante sosgroup.cl o en computrabajo.com y el llamado se mantendrá abierto hasta el 30 de agosto .

Los cargos disponibles son:

Operario de producción en industria de alimentos : 150 vacantes, con sueldo de $630.000 líquido mensual. Según la industria donde trabaje, su función será envasar y etiquetar carnes y embutidos; envasar tortas o rellenar empanadas de pino que se consumirán en las celebraciones.

Operario de bodega : 150 vacantes, con sueldo de $630.000 líquido mensual. Su función será armar cajas con productos alimenticios o de bebidas alcohólicas -como vino, chicha y pisco- para ser despachadas a almacenes y supermercados.

Operador de grúa horquilla: 100 vacantes, con sueldo $680.000 líquido mensual. Su función será movilizar las cajas de alimentos a frigoríficos o cajas de licores a camiones de transportes para su despacho a supermercado y botillerías. Requiere licencia de conducir clase D.

También se especifica que los trabajos consideran un contrato, imposiciones de salud y pensión, además de seguro de accidentes laborales.

“Fiestas Patrias es la segunda fecha más importante en la creación de empleos temporales, después de Navidad. En Dieciocho se eleva el consumo de carnes, embutidos, empanadas, tortas y licores, por lo que se requiere aumentar la producción, envasado y distribución de estos productos, y las empresas buscan personal externo para apoyar el aumento de producción”, explica Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.