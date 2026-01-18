SUSCRÍBETE POR $1100
    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    “La medida busca resguardar la salud de quienes han estado expuestos al fuego, al humo y a condiciones ambientales extremas, reforzando además el llamado a la prevención y al autocuidado en zonas de riesgo”, explicaron desde la asociación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Referencial

    La Asociación Chilena de Seguridad (Achs) informó este domingo que habilitaría los seis centros médicos y de su filial Clínicas Achs Salud para atender a toda la población afectada por los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

    La emergencia tanto en Ñuble como en Biobío ha producido una cantidad todavía indeterminada de daños materiales. Además de consumir por el momento más de 20 mil hectáreas de terreno, 16 personas han perdido la vida por las llamas.

    Por otro lado, en ambas regiones se declaró estado de emergencia la madrugada de este domingo. Además, por orden del contraalmirante Edgardo Acevedo, de la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, se estableció toque de queda para las comunas de Penco, Laja y Nacimiento.

    LUKAS JARA/ATON CHILE

    En ese contexto, desde la asociación explican que entregarán “atención médica oportuna a brigadistas y personas de la comunidad que se han visto afectadas por esta situación”.

    “La medida busca resguardar la salud de quienes han estado expuestos al fuego, al humo y a condiciones ambientales extremas, reforzando además el llamado a la prevención y al autocuidado en zonas de riesgo”, explicaron.

    Así, los siguientes centros médicos estarán habilitados para la atención del público:

    • Centro Concepción Achs Salud: Horario: 13:00 a 20:00 horas por el domingo 18 de enero y de 8:00 a 20:00 durante la semana mientras dure la emergencia
    • Centro Laja Achs Salud: Horario: 13:00 a 20:00 horas por el domingo 18 de enero y de 8:00 a 20:00 durante la semana mientras dure la emergencia
    • Centro Arauco Achs Salud: Horario: 13:00 a 20:00 horas por el domingo 18 de enero y de 8:00 a 20:00 durante la semana mientras dure la emergencia
    • Centro Los Ángeles Achs Salud: Horario: 13:00 a 20:00 horas por el domingo 18 de enero y de 8:00 a 20:00 durante la semana mientras dure la emergencia
    • Clínica Los Andes Achs Salud: Atención 24 horas
    • Clínica del Sur Achs Salud: Atención 24 horas

    Las personas que trabajan o colaboran en zonas afectadas deben priorizar su seguridad. La exposición al humo, al calor y a estructuras inestables puede generar consecuencias graves para la salud. Es fundamental hidratarse constantemente, usar los elementos de protección personal adecuados y evitar trabajar en solitario”, enfatizó Lilian Padilla, subgerente de Prevención de Achs Seguro Laboral.

