    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    La medida fue confirmada a través de una auditoría por parte de la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, firmada por el contraalmirante Edgardo Acevedo.

    Por 
    Antonella Cicarelli
     
    Joaquín Barrientos
    Decretan toque de queda en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    A través de una auditoría por parte de la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, la tarde de este domingo se confirmaron las comunas que estarán en toque de queda debido a la emergencia por incendios forestales.

    En concreto, la medida aplicará para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja.

    Esta medida funcionará desde las 20:00 horas de este domingo hasta 06:00 de la mañana en las comunas antes mencionadas de la región del Biobío.

    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en la villa Vista Hermosa y Heroes de Chile ubicada en Lirquen comuna de Penco en Concepcion. Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Además de lo anterior, para la localidad de Lirquén, al interior de Penco, se decretó un toque de queda total, el que se iniciará a las 19:00 horas hasta nuevo aviso.

    Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) el ministro del Interior Álvaro Elizalde, ya había anunciado que “eventualmente se decretará toque de queda”.

    Mientras que tras el Cogrid regional, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman confirmó que durante la tarde de este domingo se haría el anuncio a través de la Jedena Biobío.

    ¿Qué implica el toque de queda?

    En la auditoría, se señala que “durante el horario señalado, toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular. Se exceptúa de tal prohibición el personal de Bomberos, Conaf, Senapred, Servicio Médico Legal, Asistencia de Salud, policial, militar, municipal, regional y otros servicio públicos o privados que trabajen en el control e implementación del referido toque de queda”.

    Es importante resaltar que en estas situaciones las personas podrán solicitar un salvoconducto a la autoridad militar o policial correspondiente para movilizarse si la situación de emergencia amerita la excepción.

    “Toda persona que transgreda lo dispuesto en este bando, será objeto de los procedimientos legales respectivos por parte de las autoridades policiales”, enfatiza el texto.

