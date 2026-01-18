Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y del Biobío han dejado hasta ahora 16 personas fallecidas, más de 20 mil hectáreas consumidas por el fuego y cerca de mil personas albergadas, en una emergencia que se mantiene activa desde la tarde del sábado y que ha golpeado con especial fuerza a comunas como Concepción, Penco y Tomé, según el balance entregado este domingo por las autoridades tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

La emergencia comenzó a escalar pasadas las 17:00 horas del sábado, cuando Senapred declaró alerta roja en la Región de Ñuble debido a la presencia de diez focos activos, siendo el incendio Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, el de mayor magnitud en ese momento. Durante la madrugada del domingo, la situación se agravó y la alerta roja se extendió a toda la Región del Biobío, tras reportarse al menos siete incendios simultáneos, lo que derivó en múltiples evacuaciones preventivas en distintas comunas.

En este contexto de emergencia extrema, Concepción se ha posicionado como una de las comunas más afectadas del Biobío, tanto por la cercanía del fuego a zonas densamente pobladas como por la magnitud de los daños registrados en sectores residenciales. El alcalde Héctor Muñoz Uribe ha encabezado el despliegue municipal en terreno y advierte, en diálogo con La Tercera, que las próximas horas serán decisivas para evitar que la situación derive en una catástrofe aún mayor para la capital regional.

- Hasta el momento, Concepción y sus alrededores se han transformado en uno de los lugares más afectados, ¿cómo analiza la situación y qué harán como municipio frente a la emergencia?

Estamos enfrentando una situación muy compleja y dinámica. Hoy ya hablamos de alrededor de 300 viviendas afectadas, principalmente en sectores como El Pino, San Jorge, Palomares y Juan Riquelme, y esa cifra podría aumentar durante la tarde por las condiciones desfavorables de viento y temperatura.

Como municipio hemos desplegado todos nuestros equipos: emergencia y gestión del riesgo, seguridad pública, salud municipal —incluyendo apoyo psicológico—, medioambiente y veterinarios.

Hemos estado en terreno, recorriendo juntas de vecinos, coordinados con Bomberos, Carabineros y Conaf, apoyando con maquinaria, cortafuegos, agua potable y control de accesos. Nuestro foco ahora es prevenir que el fuego llegue a sectores densamente poblados, porque Concepción podría transformarse en la comuna más afectada si no se actúa con rapidez.

Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central” CARLOS ACUNA/ATON CHILE

- Se espera que el Presidente Gabriel Boric viaje a la zona. ¿Qué espera de esta visita?

Valoramos que el Presidente Gabriel Boric venga a la región. Más que un gesto, lo que esperamos es un compromiso concreto y urgente con las familias que lo han perdido todo. Hoy estamos hablando de cientos de familias.

Se necesita un plan de reconstrucción, líneas especiales de financiamiento y presencia real del Estado en terreno.Además, Concepción, por su población y concentración urbana, requiere un despliegue preventivo reforzado, no solo reaccionar cuando ya ocurre la tragedia.

- ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno hasta ahora?

Entendemos la magnitud de la emergencia regional, pero en terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central. Se extraña la presencia permanente de un representante del Gobierno que coordine de forma directa. Hoy, en el puesto de mando, estamos básicamente Bomberos y el municipio, y en emergencias como esta cada minuto cuenta.

- ¿Hay antecedentes sobre el origen del incendio o indicios de intencionalidad?

No tenemos antecedentes concluyentes y no corresponde especular. Esa es una labor investigativa. Nuestra responsabilidad hoy es enfrentar la emergencia, proteger a las personas y evitar que esto escale a una crisis mayor en Concepción.

- ¿Qué medidas se están tomando para evitar saqueos o incidentes en zonas desalojadas?

Hemos mantenido patrullajes preventivos permanentes en los sectores afectados. Nuestros equipos de Seguridad Pública están desplegados, coordinados con Carabineros, para resguardar viviendas, apoyar evacuaciones y prevenir delitos. Vamos a persistir con esta presencia territorial mientras dure la emergencia.

- ¿Cómo está la situación de suministros en los albergues y centros de acopio?

Tenemos centros de acopio operativos en el Gimnasio Municipal y en el Estadio Ester Roa, que cuenta con autonomía eléctrica y de agua potable por varios días.

Hoy estamos recibiendo alimentos no perecibles, agua y artículos de aseo. No estamos recibiendo ropa ni juguetes, porque no es lo prioritario en esta etapa. Agradecemos profundamente la solidaridad de la ciudadanía, universidades y voluntarios, que ya están colaborando con apoyo médico y en salud mental.

- ¿Qué se está haciendo por las mascotas y animales afectados?

Tenemos equipos veterinarios municipales desplegados en terreno y, además, un punto fijo de atención en el centro de operaciones ubicado en el Gimnasio Municipal de Concepción, donde se está coordinando la atención, evaluación y derivación de mascotas que han resultado heridas, quemadas o extraviadas.

En este mismo punto se están recibiendo alimentos e insumos para animales, y los equipos municipales están recorriendo los sectores afectados para prestar apoyo directo a las familias y sus mascotas, entendiendo que ellas también forman parte del núcleo familiar y requieren atención oportuna en una emergencia de esta magnitud.

- ¿Fue la falta de toque de queda un factor en el caos vial?

Efectivamente, ayer hubo caos en los accesos a Concepción, especialmente camino a los puentes y a Florida. Incluso el municipio debió restringir accesos vehiculares en la noche para evitar atochamientos.

Un toque de queda ayuda a ordenar, reduce circulación innecesaria y facilita el trabajo de los equipos especializados: Bomberos, Conaf, brigadistas y personal de emergencia. En una situación así, el orden vial es clave para una respuesta efectiva.

- El Ministro de Seguridad, Luis Cordero, habló de movilización de fuerzas. ¿Qué opina?

Valoramos los anuncios del ministro Luis Cordero, pero lo que necesitamos es que eso se refleje en terreno. Han pasado más de 12 horas desde el estado de catástrofe y Concepción, por su tamaño y riesgo, necesita un despliegue efectivo de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Armada y mayor apoyo aéreo, porque hay sectores de difícil acceso en cerros y quebradas.

- ¿Qué espera para las próximas horas y días?

Las próximas horas son críticas. El viento puede cambiar y llevar el fuego rápidamente a sectores densamente poblados como Palomares, Juan Riquelme, Nonguén o Chaimávida.

Esperamos que el despliegue preventivo prometido se concrete durante la tarde, con más apoyo aéreo y presencia militar. Nuestro objetivo es evitar que Concepción se transforme en una crisis mayor y anticiparnos para no lamentar después más viviendas destruidas o familias afectadas.