De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno a la emergencia por incendios

Desde la tarde del sábado, Ñuble y Biobío se han visto enfrentadas a una grave emergencia por el avance de los incendios forestales, la que llevó a la declaración de un estado de catástrofe en ambas regiones.

Por el momento, la gravedad de la situación ha provocado una afectación de más de 20 mil hectáreas de terreno entre ambas regiones.

Además, hasta las 12 de la tarde, la cifra de fallecidos alcanza las 16 personas: 15 en el Biobío y 1 en Bulnes, región de Ñuble.

De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno a la emergencia por incendios

La emergencia ha llevado a que el Presidente Gabriel Boric decretara durante la madrugada del domingo de estado de excepción en las dos regiones, lo que permitió el control del Jedena y una mejor coordinación del despliegue de elementos civiles y de las Fuerzas Armadas.

Además, el Ejecutivo se desplegará en ambas regiones durante la tarde de este domingo. El Presidente Boric llegará al aeropuerto Carriel Sur junto a las ministra de Salud y Desarrollo Social, Ximena Aguilera y Javiera Toro, para coordinar la emergencia en el Biobío. Mientras tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se desplegará en Chillán, la capital de la región de Ñuble, para evaluar las coordinaciones.

Mientras tanto, desde el Jedena se estarían realizando las evaluaciones correspondientes para definir cómo se establecería el eventual toque de queda en las regiones.

Así las cosas, este medio consultó a distintos diputados de la región del Biobío su evaluación de la reacción del Ejecutivo frente a la mayor emergencia por incendios que se ha enfrentado esta temporada 2025-26.

Las evaluaciones de los diputados por el Biobío

Desde la comuna de Penco, una de las más afectadas por la emergencia debido al avance del incendio Trinitarias, el diputado electo Patricio Briones (PDG) criticó la lenta respuesta antes del Cogrid realizado a las 11:00 horas.

“Lamento decir esto, pero la inoperancia está siendo ya de nivel catastrófico. Espero que todo esto, en algún momento, podamos tener una reflexión y buscar a los verdaderos responsables de este magno, magno atentado contra los propios chilenos. Por el momento, la autoridad al debe ”, dijo al respecto el parlamentario.

El diputado Patricio Briones

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) señaló que ha visto “ un despliegue desde el primer minuto de parte del Ejecutivo , a través de los equipos regionales y posteriormente sumándose autoridades nacionales, quienes han estado coordinando las acciones pertinentes ante la emergencia que nos afecta en la región del Biobío y especialmente a la Provincia de Concepción”.

“Las críticas mal intencionadas de algunos, principalmente en torno al decreto de estado de emergencia constitucional, no vienen a lugar, más aún cuando se están combatiendo los incendios, por lo que llamaría a concentrarnos en detener el fuego y no tener que lamentar más muertes de personas, o animales, sin contar las pérdidas materiales que son cuantiosas”, agregó la parlamentaria respecto al estado de emergencia.

Además de lo anterior, Candelaria Acevedo señaló que ingresó “un proyecto de ley que reforma diversas normas, para que Corfo cree una Empresa Nacional de Viviendas la que actuaría en casos de emergencia, permitiendo una reconstrucción mucho más rápida a la que hemos visto tras las últimas mega tragedias que han afectado al país”

La diputada María Candelaria Acevedo Dedvi Missene

Para Roberto Arroyo (PSC) la emergencia “vuelve a dejar en evidencia que el país aún enfrenta serias debilidades en materia de prevención, coordinación y respuesta oportuna”.

El parlamentario socialcristiano señaló que “si bien hubo despliegue de recursos durante el sábado y domingo, la reacción fue en muchos casos tardía , y la información hacia la ciudadanía no siempre fue clara ni oportuna”.

“Es fundamental que el Estado actúe con anticipación, que los Cogrid funcionen de manera permanente y no solo reactiva, y que se garantice una respuesta rápida para proteger a las personas, las viviendas y la infraestructura crítica. Aquí no basta con evaluar daños una vez pasada la emergencia. Se necesita una revisión profunda del manejo de incendios, mayores capacidades operativas y decisiones firmes para evitar que cada temporada volvamos a lamentar los mismos errores, y que lamentablemente tenemos vidas que se perdieron", concluyó el diputado.

El diputado Roberto Arroyo

La diputada Clara Sagardía (FA) dijo sobre la situación que “ la respuesta ha sido lenta ”, refiriéndose en particular al tiempo que tomó entre la declaración de estado de catástrofe y la toma de razón por Contraloría.

“Se decretó el estado de catástrofe anoche, antes de la medianoche y hasta hoy día en la mañana no tenía los documentos firmados para poder hacer formal todo lo decidido. Creo que el centralismo le hace muy mal a nuestras comunidades, a nuestras regiones, porque no le permiten tomar decisiones inmediatas”, criticó.

Por otro lado, la parlamentaria frenteamplista consideró correcta la determinación del Presidente Gabriel Boric de declarar estado de catástrofe en ambas regiones.

“Solamente que se tardaron mucho en dar las órdenes para que se empiece a trabajar inmediatamente en vista de lo que estaba ocurriendo. Esto es parte del centralismo que tenemos. Se deben cambiar las normas para establecer que en estado de catástrofe pueda actuar inmediatamente y no se tengan que esperar firmas del centro para poder actuar”, explicó Sagardia.

La diputada Clara Sagardía Redes sociales Dip. Sagardía

Por su parte, Joanna Pérez (DEM) señaló que “siempre se puede actuar mejor, más rápido, en coordinación, con mayor empatía con las regiones y especialmente con Biobío y Ñuble”.

La parlamentaria criticó la velocidad de respuesta del Ejecutivo y también las descoordinaciones sobre las cifras de fallecidas en la emergencia.

“ Creo que el gobierno actuó tarde con lo solicitado por los alcaldes en estado de emergencia, casi 15 horas demoró en aquello, en el Estado de Excepción, que requerían. También en cuanto a los fallecidos que teníamos en Biobío, fue confuso y negligente que el ministro del Interior diera una información y a los 10-15 minutos el ministro de Seguridad informara la real cantidad de fallecidos”, explicó.

“Sabemos que necesitamos unidad para trabajar esto, estamos enfrentando un cambio de gobierno también y no va a ser fácil para el gobierno saliente y el entrante, porque esto requiere una gestión de emergencias ahora ya, con capacidad, con voluntad, con recursos, con gobernanza correcta y por otro lado también un gobierno nuevo que se va a tener que hacer cargo de una reconstrucción no menor. Así que yo espero que no solo el gobierno esté a la altura, las empresas privadas también que deben reponer el servicio, conectar y que también se necesita celeridad, pero por el momento son las urgencias y enfocarnos en las personas”, concluyó la legisladora.