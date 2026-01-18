El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó este domingo 18 de enero que, pese a la magnitud de los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, la medida de toque de queda no se adoptará por ahora en la región de Ñuble, mientras que su eventual aplicación en Biobío será evaluada por el Jefe de la Defensa Nacional local, el Contraalmirante Edgardo Acevedo.

Consultado sobre la aplicación de la medida, Elizalde fue claro: “En el caso de la región de Ñuble, no se va a adoptar esa medida por ahora. Cuestión distinta a lo que pudiera acontecer en la región del Biobío, y esa es una información que tiene que entregar el Jefe de la Defensa Nacional de la zona, que es el Contraalmirante Acevedo. Las medidas adicionales que se adopten se informarán oportunamente”.

El ministro agregó que “cada región puede tener decisiones distintas, porque dependen de la evolución de los incendios y de lo que sea más eficiente según las características de cada siniestro. No es lo mismo un incendio que afecta una zona forestal que uno que traspasa el límite urbano”.

En Ñuble, los incendios han dejado una persona fallecida y 25 viviendas destruidas, mientras que en Biobío se registran 16 fallecidos, según confirmó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Elizalde reiteró que la coordinación con las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales es clave para evaluar la aplicación de medidas específicas en cada territorio.

Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora” LUKAS JARA/ATON CHILE

Zonas bajo toque de queda

En forma paralela, la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, concretó la aplicación de toques de queda en algunas comunas de la región ante la emergencia por los incendios forestales. La medida afectará a Penco, Nacimiento y Laja, con un horario que se extenderá desde las 20:00 horas de este domingo hasta las 06:00 de la mañana.

Además, en la localidad de Lirquén, ubicada al interior de Penco, se decretó un toque de queda total que comenzará a las 19:00 horas y se mantendrá hasta nuevo aviso, como parte de las acciones preventivas frente al avance de los focos de incendio. La medida busca reforzar la seguridad, resguardar la integridad de las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

Durante el horario de toque de queda, toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando prohibida la circulación peatonal y vehicular, salvo para el personal de Bomberos, Conaf, Senapred, servicios médicos, policiales, militares y otras funciones esenciales.

La autoridad militar o policial podrá otorgar salvoconductos en casos de emergencia, mientras que quienes incumplan la medida serán sujetos a procedimientos legales correspondientes.