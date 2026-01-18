SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora”

    El ministro agregó que “cada región puede tener decisiones distintas, porque dependen de la evolución de los incendios y de lo que sea más eficiente según las características de cada siniestro. No es lo mismo un incendio que afecta una zona forestal que uno que traspasa el límite urbano”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Elizalde descarta toque de queda en Ñuble y su aplicación en Biobío queda a evaluación Diego Martin

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó este domingo 18 de enero que, pese a la magnitud de los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, la medida de toque de queda no se adoptará por ahora en la región de Ñuble, mientras que su eventual aplicación en Biobío será evaluada por el Jefe de la Defensa Nacional local, el Contraalmirante Edgardo Acevedo.

    Consultado sobre la aplicación de la medida, Elizalde fue claro: “En el caso de la región de Ñuble, no se va a adoptar esa medida por ahora. Cuestión distinta a lo que pudiera acontecer en la región del Biobío, y esa es una información que tiene que entregar el Jefe de la Defensa Nacional de la zona, que es el Contraalmirante Acevedo. Las medidas adicionales que se adopten se informarán oportunamente”.

    El ministro agregó que “cada región puede tener decisiones distintas, porque dependen de la evolución de los incendios y de lo que sea más eficiente según las características de cada siniestro. No es lo mismo un incendio que afecta una zona forestal que uno que traspasa el límite urbano”.

    En Ñuble, los incendios han dejado una persona fallecida y 25 viviendas destruidas, mientras que en Biobío se registran 16 fallecidos, según confirmó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

    Elizalde reiteró que la coordinación con las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales es clave para evaluar la aplicación de medidas específicas en cada territorio.

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora” LUKAS JARA/ATON CHILE

    Zonas bajo toque de queda

    En forma paralela, la Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío, encabezada por el contraalmirante Edgardo Acevedo, concretó la aplicación de toques de queda en algunas comunas de la región ante la emergencia por los incendios forestales. La medida afectará a Penco, Nacimiento y Laja, con un horario que se extenderá desde las 20:00 horas de este domingo hasta las 06:00 de la mañana.

    Además, en la localidad de Lirquén, ubicada al interior de Penco, se decretó un toque de queda total que comenzará a las 19:00 horas y se mantendrá hasta nuevo aviso, como parte de las acciones preventivas frente al avance de los focos de incendio. La medida busca reforzar la seguridad, resguardar la integridad de las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

    Durante el horario de toque de queda, toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando prohibida la circulación peatonal y vehicular, salvo para el personal de Bomberos, Conaf, Senapred, servicios médicos, policiales, militares y otras funciones esenciales.

    La autoridad militar o policial podrá otorgar salvoconductos en casos de emergencia, mientras que quienes incumplan la medida serán sujetos a procedimientos legales correspondientes.

    Elizalde descarta toque de queda en Ñuble y su aplicación en Biobío queda a evaluación LUKAS JARA/ATON CHILE
    Más sobre:Álvaro ElizaldeBiobíoÑubleSiniestrosIncendiosEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    2.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    3.
    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    4.
    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    5.
    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados
    Chile

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora”

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia
    El Deportivo

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Manuel Pellegrini golpea la mesa tras el triunfo ante Villarreal: “Nunca estuvimos en crisis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”