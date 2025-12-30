Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

Cada cierto tiempo conviene verificar si se dispone de acreencias bancarias, que corresponden a dinero que se encuentra pendiente de cobro a favor de una persona o empresa.

Se trata de montos que han permanecido sin movimiento de clientes de bancos, cooperativas de ahorro y crédito o emisores no bancarios de tarjetas de pago, respecto a pagos nominativos.

Según aclara ChileAtiende, en marzo de cada año se publica el listado de personas y empresas con saldo a favor en el Diario Oficial, donde se consideran montos superiores a 5 UF. Al respecto, valores de entre 1 y 5 UF se pueden consultar directamente en cada entidad.

La importancia de consultar esta información radica en que el dinero cuenta con fecha de caducidad para su retiro, donde cada 31 de enero se crea la lista de acreencias y, de no ser cobradas luego de tres años, los recursos son dirigidos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

Revisa si tienes acreencias bancarias

Una manera de consultar si se dispone de acreencias bancarias es mediante el buscador de la CMF, que permite encontrar la información al ingresar el nombre de la persona o empresa.

Otra vía para verificar la información es acudir a una oficina de ChileAtiende o llamar su call center 101, que atiende de lunes a viernes entre 8:00 y 18:00 horas.