Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves
La medida se consideró ante la llegada de un frente frío, condición informada por la Dirección Meteorológica de Chile.
Recientemente se anunció la activación del Código Azul para seis regiones de la zona centro-sur del país, durante las próximas horas.
La medida fue tomada desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ante el anuncio de la llegada de un frente frío durante este viernes.
Dicho reporte del tiempo fue emitido desde la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene una alerta por heladas para la jornada del sábado, con temperaturas extremas desde -8°C en zonas cordilleranas y desde -6°C en valles de la zona central.
Activación del Código Azul
El Código Azul aplica desde las 17:00 horas de este 21 de agosto y se extenderá hasta el sábado en las siguientes comunas:
- Los Andes y San Felipe en la Región de Valparaíso
- Comunas de la Región Metropolitana
- Rancagua en la Región de O’Higgins
- Talca y Curicó en la Región del Maule
- Chillán en la Región de Ñuble
- Los Ángeles en la Región del Biobío
Dicho programa considera la habilitación del Fono Calle 800 104 777, opción 0, al que se puede llamar para alertar sobre una persona en situación de calle.
