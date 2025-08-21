Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves. Foto referencial de archivo

Recientemente se anunció la activación del Código Azul para seis regiones de la zona centro-sur del país, durante las próximas horas.

La medida fue tomada desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ante el anuncio de la llegada de un frente frío durante este viernes.

Dicho reporte del tiempo fue emitido desde la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene una alerta por heladas para la jornada del sábado, con temperaturas extremas desde -8°C en zonas cordilleranas y desde -6°C en valles de la zona central.

Activación del Código Azul

El Código Azul aplica desde las 17:00 horas de este 21 de agosto y se extenderá hasta el sábado en las siguientes comunas:

Los Andes y San Felipe en la Región de Valparaíso

Comunas de la Región Metropolitana

Rancagua en la Región de O’Higgins

Talca y Curicó en la Región del Maule

Chillán en la Región de Ñuble

Los Ángeles en la Región del Biobío

Dicho programa considera la habilitación del Fono Calle 800 104 777, opción 0, al que se puede llamar para alertar sobre una persona en situación de calle.